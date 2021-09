Versuchter Einbruch in Wien-Hernals

Zu einem Einbruchsversuch kam es am Freitagabend in Wien-Hernals. Ein 24-Jähriger wollte eine Wohnungstür aufbrechen, wurde dann aber von einem Bewohner überrascht.

Ein 24-jähriger Pole soll am Freitagabend an einer Wohnungstür in Wien-Hernals angeklopft und offenbar eine Reaktion abgewartet haben. Der Sohn der Wohnungsbesitzerin befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung, machte die Tür aber nicht auf. Da es in der Wohnung ruhig geblieben ist, soll der 24-Jährige mit einem Gegenstand an der Tür hantiert haben. Als der Sohn der Wohnungsbesitzerin dies bemerkte, sprach er den mutmaßlichen Täter durch die Tür an und öffnete diese.