Versuchte Vergewaltigung in Wien-Simmering: Verdächtiger festgenommen

Ein 19-Jähriger, der am 6. Oktober versucht haben soll, eine 22-Jährige in Wien-Simmering zu vergewaltigen, ist am Montag von der Exekutive einvernommen worden. Er war dabei nicht geständig. Anschließend wurde er festgenommen, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer.

Wien-Simmering: 19-Jähriger soll Frau verfolgt haben

Der Mann hat sich am Sonntag gestellt, nachdem er sich auf den von der Polizei veröffentlichen Fahndungsbildern wiedererkannt hatte. Der Österreicher habe am 6. Oktober versucht, die Frau in den Kellerabteilen eines Hauses in der Kopalgasse zu vergewaltigen. Er verfolgte demnach die 22-Jährige von der U-Bahnstation Enkplatz, drängte sie ins Stiegenhaus, schlug ihr mit der Faust ins Gesicht und zerrte sie zu den Kellerabteilen. Da die junge Frau laut zu schreien begann, ergriff der Mann die Flucht.