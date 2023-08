Versuchte Vergewaltigung in Wien-Simmering: Täter gesucht

Ein Unbekannter soll am 10. August gegen 21.15 Uhr im Bereich des Luise-Montag-Parks in Wien-Simmering versucht haben eine Frau in ein Gebüsch zu zerren und zu vergewaltigen. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Ein Mann hat am späteren Donnerstagabend in einem Park in Wien-Simmering eine Frau überfallen und versucht, sie zu vergewaltigen. Die Angegriffene setzte sich aber massiv mit Schlägen und Tritten zur Wehr und schlug den Aggressor in die Flucht, wie Polizeisprecher Mattias Schuster mitteilte. Die Ermittler suchen nun zwei Männer, welche die Betroffene vor dem Angriff auf einer Parkbank gesehen hatte. Welcher als Täter in Frage kommt, blieb zunächst offen.

Unbekannter Mann veruschte Frau in Wien-Simmerin zu vergewaltigen

Schuster zufolge war die Frau gegen 21.15 Uhr auf dem Heimweg und ging durch den Luise-Montag-Park. Nachdem sie die beiden Männer auf der Bank bemerkt hatte, wurde sie von hinten attackiert. Der Täter griff ihr an den Hals und wollte sie in ein Gebüsch zerren, um sie zu vergewaltigen. Mit Tritten und Schlägen wehrte die Überfallene den Angriff ab, sodass der Angreifer die Flucht ergriff.

So sollen die beiden Männer laut Opfer ausgesehen haben

Die Frau ging davon aus, dass einer der beiden Männer auf der Bank der Täter war, und beschrieb die beiden so: Einer war etwa 1,85 Meter groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer Louis-Vuitton-Kappe, einer beigen Louis-Vuitton-Jacke, einer blauen Jeanshose und einem schwarzen T-Shirt. Der andere war demnach rund 1,90 Meter groß, ebenfalls etwa 30 bis 40 Jahre alt und hatte einen dunklen Vollbart und dunkelbraune Haare. Er trug eine schwarze Bomberjacke, schwarze Jeans, schwarze Turnschuhe und ein weißes T-Shirt.

Die Wiener Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter/n

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernimmt die Ermittlungen. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.