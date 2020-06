Verspätete Pakete: Rückstau bei der Post wird kleiner

Der Paketrückstau bei der Post wird langsam aber sicher abgearbeitet. Laut der Post seien fast nur noch Retouren betroffen.

Der Paketrückstau in den beiden von Coronavirus-Fällen betroffenen Postzentren in Wien und Niederösterreich wird kleiner. Waren es am Wochenende noch rund 150.000 Pakete, seien es nun deutlich unter 100.000, sagte eine Pressesprecherin der Post am Mittwoch auf APA-Anfrage.