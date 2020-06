Coronavirus kostetet die Post schon 10 Millionen Euro

Die Post hat laut CEP Georg Pötzl wegen der Coronakrise heuer bereits 10 Millionen Euro verloren. Im Laufe des Jahres werden sich die Kosten wohl noch "deutlich erhöhen".

Die Schutzmaßnahmen im Zuge der Coronakrise dürften bei der Post heuer einiges an Kosten verursachen. "Bei den coronabedingten Zusatzmaßnahmen gehen wir von bisher aufgelaufenen Kosten von ca. zehn Millionen Euro aus, die sich im Lauf des Jahres noch deutlich erhöhen", sagte Post-Chef Georg Pölzl am Freitag im Interview mit den "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN).

Post arbeitet in "Kleingruppen"

Als Vorsichtsmaßnahme, um weitere Infektionen zu vermeiden, arbeiten die Post-Mitarbeiter aktuell "in Kleingruppen, die Schichten beginnen mit zeitlichem Abstand zueinander, und alle Personen werden bis auf Weiteres wöchentlich getestet", so Pölzl weiter. Im Mai hatte es in zweien der 15 Logistikzentren der Post Corona-Infektionscluster gegeben.