Versorgung sichergestellt: Apotheken bleiben weiterhin geöffnet

Angesichts der aktuellen Situation und auch den Hamsterkäufen haben die Apotheker nun beruhigt. Ihre Filialen bleiben offen.

Apothekerkammer beruhigt: Versorgung bleibt bestehen

Und sie stellt klar: "Wer Hilfe braucht, der bekommt sie in der Apotheke. Dieses Berufsethos der rund 6.200 Apothekerinnen und Apotheker in Österreich hat selbstverständlich auch - und vor allem - in Krisen wie der jetzigen absolute Gültigkeit."

Die Versorgungsgarantie der Apotheken gelte auch gegenüber all jenen Menschen, die das Haus nicht verlassen können oder dürfen. "Die Apotheken kommen ihrem Auftrag für die Arzneimittelversorgung nach und bieten daher in Notfällen unkomplizierte Zustellung bis an die Haustüre an. Dies gilt vor allem zu den Betriebszeiten der Apotheken, in vielen Regionen Österreichs ist eine Notfallzustellung auch 24 Stunden, sieben Tage in der Woche möglich.", so die Apothekenkammer.