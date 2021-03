Verschärfungen im Osten: Neue Maßnahmen kommen

Die Landeshauptleute von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland dürften sich in der Nacht auf Mittwoch auf verschärfte Maßnahmen geeinigt haben. Im Gespräch sei eine "Osterruhe" mit "echtem" Lockdown. Weitere Details sollen am Mittwoch verkündet werden.

"Osterruhe": "Echter" Lockdown im Gespräch

Im Gespräch war ein echter Lockdown, man hielt sich Mittwochvormittag aber mit Informationen noch vollkommen bedeckt, was für große Verwunderung sorgte. Die geplanten Maßnahmen sollen erst am Abend der Öffentlichkeit präsentiert werden, so lautete zumindest der Plan des Gesundheitsministeriums. Deswegen wurde wohl auch der wöchentliche Ministerrat ohne Medien abgehalten: Sowohl das traditionelle Pressefoyer nach der Regierungssitzung als auch ein avisierter Termin mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Anschober zum Thema Corona-Impfungen am Rande des Ministerrats wurden ersatzlos gestrichen.