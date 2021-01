Verpflichtende Corona-Tests und FFP2-Masken an AHS gefordert

Für Schüler und Lehrer, die am Präsenzunterricht teilnehmen, sollen ein Corona-Test Pflicht sein. Außerdem wird eine FFP2-Maskenpflicht für alle im Schulgebäude gefordert.

AHS-Lehrer fordern in einem Offenen Brief bei Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts eine verpflichtende Testteilnahme für alle, die am Unterricht vor Ort teilnehmen wollen.