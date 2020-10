Verordnung zu Coronavirus-Maßnahmen-Verschärfung kommt "spätestens" Donnerstagfrüh

Zwar hat die Bundesregierung ab Freitag weitere Verschärfungen angekündigt - eine entsprechende Verordnung fehlte am Mittwoch aber noch. Sie soll "spätestens morgen ganz in der Früh" veröffentlich werden, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei einer Pressekonferenz. Damit ist für ihn "ausreichend Zeitabstand bis zum Inkrafttreten" gegeben. Gelten sollen die Verschärfungen ab Freitag, 0 Uhr.

Ab dann dürfen indoor nur noch sechs Personen zusammenkommen, outdoor zwölf. Bei professionellen Veranstaltungen werden im Außenbereich noch 1.500 Besucher zugelassen, drinnen 1.000, das Tragen einer Mund-Nasenschutzmaske ist verpflichtend, Speisen und Getränke gibt es nicht. Viele Fragen und Details zu den Verschärfungen blieben zwei Tage vor Inkrafttreten somit weiter unklar.