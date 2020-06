Verordnete Corona-Quarantäne im Österreich-Urlaub: Wer muss bezahlen?

In der noch bestehenden Coronakrise wäre es möglich, dass man heuer an einem Ort Urlaub macht, über den Quarantäne verhängt wird. Wer übernimmt die Kosten für einen längeren Aufenthalt? Der ÖAMTC informiert.

Mehr Reisende als gewöhnlich werden ihren Sommerurlaub heuer in Österreich verbringen. Das Risiko, dass neuerlich eine behördliche Quarantäne an bestimmten Orten Österreichs verhängt wird, ist zwar momentan als eher gering einzuschätzen - dennoch besteht diese Gefahr bei einem Anstieg der Infektionszahlen in einem Gebiet.