Vernunft gegen Emotion: Besuchsverbot in Spitälern bringt Dilemma

Das Besuchsverbot in Spitälern ein Dilemma für Patienten und Angehörige. Hier stehen sich Vernunft und Emotion gegenüber.

Das Besuchsverbot in Spitälern und Pflegeheimen wegen des Coronavirus ist für Patienten und Angehörige "aus psychologischer Sicht ein relativ klassisches Dilemma". Die Vernunft stehe gegen die Emotion, erläuterte Psychologe Cornel Binder-Krieglstein im APA-Gespräch. Ausnahmen sind in den Verordnungen der Bundesländer möglich, bei infektiösen Covid-19-Patienten jedoch noch strenger geregelt.

Ohne Aussicht auf Heilung: Eine Person darf sich verabschieden

Besuchsverbote bleiben weiterhin aufrecht

Der Spitalsbetrieb in Österreich soll zwar schrittweise wieder hochgefahren werden, die Besuchsverbote bleiben allerdings vorerst aufrecht. Die Dilemmasituation bestehe aus "Ratio versus Emotion, aber auch wie wir es gerade gesamtheitlich in der Gesellschaft erleben", erläuterte Binder-Krieglstein in Bezug auf persönliche Bedürfnisse und das Gemeinwohl.

"Ich will auf alle Fälle vermeiden, dass ich eine Krankheit einschleppe", sagte Binder-Krieglstein aus Sicht der Angehörigen. Dem stehe das Bedürfnis nach Nähe gegenüber. Dieses komme beim Menschen "gleich nach Nahrungsmitteln in der Bedürfnispyramide", betonte der Psychologe. Es gehe um ein "emotional sehr hohes Gut", umso größer sei die Konfliktsituation.

"Kompensationsmaßnahmen für Alters- und Pflegeheime gefordert

Eine andere Möglichkeit sei auch, eine Bezugsperson in der Pflege, die der oder die Betroffene schon länger kennt, für einen halben Tag aus ihrem Aufgabenbereich herauszunehmen und sich nur dem Bedürfnis dieser Person widmen zu lassen. Für diese Bedürfnisse sollten - falls vorhanden - eigene Räumlichkeiten oder ein Garten genützt werden. Auch Betreuung durch Krisenintervention, die Telefonseelsorge oder ähnliche Hotlines sind laut Binder-Krieglstein in weiterer Folge wichtig.

Ausnahmen in den Ländern

Nutzen einer Maßnahme muss Schaden überwiegen

Die Patientenanwältin hob die "noch schlimmere" Situation in Pflegeheimen hervor. Bei Pilz "melden sich Angehörige, die damit gar nicht zurecht kommen", wie sie erzählte. "Selbstverständlich muss alles unternommen werden, dass die BewohnerInnen und das Personal vor einer Ansteckung mit Covid-19 geschützt werden. Doch muss der Nutzen einer Maßnahme den evtl. Schaden überwiegen", betonte sie am Freitag in einem Brief an die Heimträger Wien, der der APA vorliegt.