Vermisster 3-Jähriger ging in Wien alleine zu Fast-Food-Restaurant

Sonntagabend machte sich ein hungriger 3-Jähriger in Wien-Meidling alleine auf den Weg zu einem Fast-Food-Restaurant.

Der Bub nutzte einen unbeobachteten Moment, um sich von einem Spielplatz in Wien-Meidling davonzustehlen. Dabei dürfte er sich aber in die U6-Station Am Schöpfwerk verirrt haben und stieg in einen Zug Richtung Floridsdorf. Eine fieberhafte Suche der Mutter war die Folge, berichtete die Polizei am Sonntag.