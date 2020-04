Vermehrte Nachfrage bei Wiener Tierheimen

Sowohl beim Tierschutzverein als auch beim städtischen Tierquartier bemerkt man seit der Coronavirus-Pandemie ein verstärktes Interesse an Hund und Katz, wie es auf APA-Nachfrage hieß.

Ein Viertel mehr Anfragen für Pflegetiere im Tierquartier

"Es gibt jetzt etwa um ein Viertel mehr bei den Anfragen für Pflegetiere", erzählte der Betriebsleiter des Tierquartiers, Thomas Benda, der APA am Freitag. Das Tierquartier vergibt nämlich auch Pflegetiere für einen gewissen Zeitraum. Dabei handelt es sich um sogenannte Hospiz-Tiere, also ältere Vierbeiner oder Vierbeiner, die Medikamente nehmen müssen.

"Manche Interessenten würden gerne ein Tier für einen Monat zu sich nach Hause nehmen, andere wiederum wissen noch nicht für welchen Zeitraum", erzählte Benda weiter. Seinem Eindruck zufolge sei aktuell das diesbezügliche Interesse an Hunden größer als an Katzen. Bei den Fixvergaben, also wo Menschen definitiv einen Vierbeiner zu sich nach Hause nehmen, bemerkte er hingegen keinen auffälligen Anstieg.