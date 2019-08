"Verliebt in meine Frau": Grünes Wanderkino hält in Atzgersdorf

Am 16. August hält das Grüne Wanderkino im 23. Bezirk. Bei dem Gratis Open Air Kino wird der Film "Verliebt in meine Frau" gezeigt.

In Atzgersdorf in Wien-Liesing wird am Freitag die französische Komödie "Verliebt in meine Frau" mit Daniel Auteuil, Gerard Depardieu und Sandrine Kiberlain zu sehen. Zuvor wird das Wiener Trio "Teddy Bear Cove" mit Songs für Stimmung bei den Gästen sorgen.