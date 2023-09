Ein 20-jähriger wurde bei einer Schlägerei am Keplerplatz verletzt.

Ein 20-jähriger wurde bei einer Schlägerei am Keplerplatz verletzt. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

Ein 20-jähriger wurde bei einer Schlägerei am Keplerplatz verletzt. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

Verletzte bei Schlägerei am Keplerplatz in Wien-Favoriten

Am Freitag gerieten drei Männer am Keplerplatz in Wien-Favoriten aneinander. Dabei gab es zwei Verletzte.

Bei dem Streit zwischen den drei Männern am Freitag kurz vor 6.30 Uhr wurden Glasflaschen zerbrochen, um sie als Waffen zu benutzen.

Zwei Männer nach Schlägerei am Keplerplatz verhaftet

Ein 21-Jähriger dürfte unter Beteiligung eines dritten noch unbekannten Mannes einen 20-Jährigen mit einem Messer an der Schulter verletzt haben. Die beiden wurden notfallmedizinisch versorgt, in ein Krankenhaus gebracht und wegen absichtlich schwerer Körperverletzung festgenommen.