Die Berufsrettung war nach der Notbremsung eines 11A-Busses in Wien-Leopoldstadt im Einsatz.

Verletzte bei Notbremsung von 11A-Bus in Wien-Leopoldstadt

Drei Frauen sind am Montag bei einer Notbremsung eines Busses der Linie 11A verletzt worden. Die Berufsrettung war mit zwei Rettungsfahrzeugen beim Einsatzort in der Vorgartenstraße Ecke Lassallestraße in Wien-Leopoldstadt vor Ort.

Die Frauen, 46, 47 und 50 Jahre alt, wurden mit als eher leicht eingestuften Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Notbremsung von Bus der Linie 11A in Wien-Leopoldstadt

Der Chauffeur des Busses der Linie 11A musste unvermittelt stark bremsen, weil ein Fußgänger die Fahrbahn überquerte, sagte eine Sprecherin der Wiener Linien der APA. Die drei Frauen kamen dadurch zu Sturz. Die Wiener Linien appellierten an ihre Fahrgäste: "Bitte festhalten, wenn Sie mit den Öffis unterwegs sind." Es könne immer verkehrsbedingt zu solchen Notbremsungen kommen.