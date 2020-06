Verlängerung von Corona-Kreditmoratorium im Gespräch

Kredite, die zwischen 1. April und 30. Juni fällig werden, konnten beziehungsweise können auf drei Monate gestundet werden. Nun wird diesbezüglich über eine Verlängerung auf weitere vier Monate beraten.

