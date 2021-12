Verlängerung von Bildungsbonus bis Ende 2022 kommt

Der Bildungsbonus wäre mit Ende 2021 ausgelaufen - nun kommt es aber doch anders: Der Bonus, eine Hilfe über 180 Euro für Arbeitslose in Aus- und Weiterbildung, wird bis zum Ende des nächsten Jahres verlängert.

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hebt in einer Aussendung am Donnerstag die Bedeutung der Bildung hervor: "Qualifizierung ist der Schlüssel, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und mit gut ausgebildeten Arbeits- und Fachkräften auch in Zukunft am Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben."