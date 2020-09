Verlängerung der Linie O ab 3. Oktober in Betrieb

Mit Anfang Oktober geht die Verlängerung der Linie O in Betrieb. Bis dahin wird am 7. September die Buslinie OE zwischen Praterstern und Bildungscampus Christine Nöstlinger verkehren.

Die finalen Arbeiten zur Verlängerung der Linie O um vier Haltestellen ins Nordbahnhofviertel in der Leopoldau laufen auf Hochtouren. Die um 1,4 Kilometer verlängerte Strecke, inklusive Grüngleis, geht Anfang Oktober in Betrieb.

Buslinie OE verbindet vorerst Praterstern und Bildungscampus

Die Busse halten am Praterstern in der End- und Anfangshaltestelle der Linie 82A in der Walcherstraße (U-Bahn-Aufgang Lassallestraße). Von dort aus sind die Busse an Werktagen untertags im 7 bzw. 8-Minuten-Intervall zum Bildungscampus in die Bruno-Marek-Allee/Leystraße fahren, abends und an den Wochenenden im 15-Minuten-Intervall.