Verlängertes Wochenende bringt Einkaufs- und Ausflugsverkehr

Mit dem Feiertag am Donnerstag gönnen sich viele ein verlängertes Wochenende. Der ÖAMTC erwartet deshalb zum Teil recht lebhaften Verkehr, vor allem bei beliebten Ausflugszielen und Einkaufszentren.

ÖAMTC erwartet starken Zustrom zu Einkaufszentren

So in und um Wien, im Burgenland bei Parndorf, in Oberösterreich im Raum Haid - Pasching, in Salzburg bei Eugendorf und Salzburg/Taxham, in Tirol bei Wörgl, in Vorarlberg bei Dornbirn/Süd und in der Steiermark bei Seiersberg bei Graz. Auf den Zufahrten kann es laut ÖAMTC zeitweise zu Verzögerungen kommen.