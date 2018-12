Verkehrsunfall in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: 28-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Am Dienstag kam es am Neubaugürtel in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt.

Gegen 13 Uhr wollte am Dienstag ein 28-jähriger Mann die Fahrbahn überqueren. Der Fußgänger dürfte nur auf einen Wagen auf der ihm am nächsten gelegenen Spur aufgepasst und übersehen haben, dass sich auf der dritten Spur ebenfalls ein Auto näherte. Trotz einer Notbremssung wurde er von dem Pkw eines 26-Jährigen erfasst. Der 28-Jährige wurde zu Boden geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.