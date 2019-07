Verkehrsunfall in Wien-Ottakring: Kind von Auto zu Boden geschleudert

Am Montag kam es in Wien-Ottakring zu einem Verkehrsunfall. Ein 8-Jähriger wollte die Fahrbahn überqueren, als er von einem Pkw erfasst wurde. Der Bub wurde leicht verletzt.

Gegen 12 Uhr kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall in der Wattgasse in Wien-Ottakring. Ein 8-Jähriger wollte zu dieser Zeit die dortige Fahrbahn überqueren. Im selben Moment lenkte ein 59-jähriger Mann sein Fahrzeug in die Wattgasse, der den Bub übersehen hatte. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß, bei dem der 8-Jährige erfasst und über die Motorhaube geschleudert wurde.