Verkehrsunfall in Wien-Meidling: Zwei Personen schwer verletzt

Am Montag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Eichenstraße in Wien-Meidling. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Gegen 12.45 Uhr kam es in der Eichenstraße in Wien-Meidling zu einem Verkehrsunfall. Dabei waren die Pkw eines 61-Jährigen und eines 22-Jährigen beteiligt. Der 61 -Jährige wollte nach links in die Kreuzung Eichenstraße / Längenfeldgasse einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem geradeaus fahrenden Taxi des 22-Jährigen. Der 61-Jährige und der Fahrgast des 22- Jährigen wurden schwer verletzt. Außerdem entstand erheblicher Sachschaden.