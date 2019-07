Verkehrsunfall in Wien-Meidling: Fahrzeug gegen Lichtmast geschleudert

In der nacht auf Freitag ereignete sich im Kreuzungsbereich Gaudenzdorfer Gürtel/Schönbrunner Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem beide Pkw-Lenker verletzt wurden.

Wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte, kam es in der Nacht zu einem schweren Verkehrsunfall in Wien-Meidling. Im Kreuzungsbereich Gaudenzdorfer Gürtel/Schönbrunner Straße prallten zwei Autos aufeinander. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Wagen entlang des Gaudenzdorfer Gürtels und wollte die Kreuzung mit der Schönbrunner Straße in gerader Richtung übersetzen, hatte laut Zeugenaussagen allerdings Rotlicht.