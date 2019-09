Verkehrsunfall in Wien-Liesing: Mopedlenker und Mitfahrer schwer verletzt

Am Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall in Wien-Liesing. Ein 16-jähriger Mopedlenker und sein 18-jähriger Mitfahrer krachten dabei gegen ein geparktes Auto.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Wien-Liesing sind ein 16 Jahre alter Mopedlenker und sein 18-jähriger Mitfahrer schwer verletzt worden. Der Bursche war in ein geparktes Auto gekracht. Beide wurden von der Berufsrettung Wien in den Schockraum eines Krankenhaus eingeliefert, berichtete ein Sprecher am Montag.