Verkehrsunfall auf Laxenburger Straße in Wien-Liesing: 52-Jähriger starb

Am Sonntagabend kam bei einem Verkehrsunfall auf der Laxenburger Straße in Wien-Liesing ein 52-jähriger Lenker eines Klein-Lkw ums Leben.

52-Jähriger starb bei Verkehrsunfall in Wien-Liesing

Bei dem Unfall erlitt der 52-Jährige so schwere Verletzungen, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag. Hinweise, ob noch ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war, konnten nicht gefunden werden, es könne jedoch auch nicht völlig ausgeschlossen werden, wie die Polizei am Montag in einer Aussendung mitteilte.