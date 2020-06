Verkehrsrowdy in Wien-Favoriten geschnappt

Ein Verkehrsrowdy konnte am Sonntag in Wien-Favoriten aus dem Verkehr gezogen werden. Der Mann war dabei sehr aggressiv, er wurde mehrfach angezeigt.

Am Sonntag gegen 21:50 Uhr nahmen Wiener Polizeibeamte die Verfolgung eines PKWs auf, der mit stark bis zu 120 km/h die Triester Straße in Wien-Favoriten stadteinwärts fuhr. Dabei beging der Lenker zahlreiche verkehrsrechtliche Übertretungen und missachtete mehrere rote Ampeln. In der Davidgasse konnte das Fahrzeug schlussendlich angehalten werden.