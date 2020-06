Verkehrsplaner: Parkplatzfrage als Schlüssel für autofreie Wiener City

Verkehrsplaner Ulrich Leth von der Technischen Universität Wien ist mit der Beurteilung der Pläne für eine autofreie Wiener Innenstadt noch vorsichtig.

"Das hört sich gut an, aber es kommt auf die Umsetzung an, ob das auch als autofrei wahrgenommen wird", gab der Experte im APA-Gespräch am Montag zu bedenken. Als Schlüssel zur Verkehrsberuhigung sieht er die Parkplatzreduktion.

Ziel müsste sein, Stellplätze zurückzudrängen oder in Garagen zu verlagern

"Die Stellschraube ist der Parkraum", erklärte Leth. Denn dieser sei "Quelle und Ziel" des Autoverkehrs. Würden Dauerparkplätze im 1. Bezirk reduziert, würde auch der motorisierte Verkehr zurückgehen. "Ziel müsste es also sein, das Parken - auch von Anrainern - so weit wie möglich zurückzudrängen bzw. in Garagen zu verlagern", meinte der Verkehrsplaner: "Denn wenn der öffentliche Raum danach immer noch so ausschaut wie jetzt, hat man von autofrei nicht viel."