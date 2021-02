Verkehrskontrollen in Wien: Zwei Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen

Der Landesverkehrsabteilung Wien gelang es Sonntagfrüh, in Wien-Mariahilf und Wien-Döbling zwei Drogenlenker zu stoppen und diesen in weiterer Folge den Führerschein abzunehmen.

Beamten der Landesverkehrsabteilung ist es in den Sonntagmorgenstunden gelungen, zwei Lenker aus dem Verkehr zu ziehen, die unter Drogeneinfluss standen. Darüber hinaus wurde auch Suchtmittel sichergestellt.

Mariahilf: Drogenlenker hatte Marihuana im Auto

Gegen 07:45 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann in der Bürgerspitalgasse in Wien-Mariahilf angehalten. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand,wurde er einem Amtsarzt vorgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht. Dem 26-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Überdies stellten die Beamten auch rund 100g Marihuana unter dem Fahrersitz des Beschuldigten sicher. Der Mann wurde angezeigt.