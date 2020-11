Verkehrskontrolle in Wien-Penzing: Schüsse auf Fluchtauto

Bei einer Verkehrskontrolle in Wien-Penzing wollte ein 19-Jähriger nicht anhalten und raste auf Polizeibeamten zu, um zu entkommen. Ein Polizist schoss dabei auf das Auto und verletzte wohl den Fahrer.

Wiener Polizeibeamte führten am Mittwochabend Verkehrskontrollen im Bereich der Hütteldorfer Straße Kreuzung Matznergasse durch. Dabei wurden die Polizisten auf einen PKW aufmerksam, der offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als ein Beamter das Fahrzeug zum Anhalten aufforderte, verringerte der PKW-Lenker vorerst die Geschwindigkeit und deutete über das Fahrerfenster an, anhalten zu wollen. Plötzlich beschleunigte der Lenker jedoch das Fahrzeug und bog nach rechts in die Hütteldorfer Straße, um sich der Anhaltung zu entziehen.