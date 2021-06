Verkehrsbüro: Vorkrisen-Umsatz erst wieder 2025

Die Reisebranche wurde von der Coronakrise schwer getroffen. Erst im Jahr 2025 ist wieder mit Vorkrisen-Umsatz zu rechnen.

Die Coronakrise hat die Reisebranche mit voller Wucht getroffen. Der größte heimische Tourismuskonzern dürfte erst im Jahr 2025 wieder den Umsatz erreichen, den das Unternehmen im Vorkrisenjahr 2019 erzielte, erwartet Verkehrsbüro-Chef Martin Winkler. Die Nachfrage ziehe seit der Wiedereröffnung am 19. Mai zwar an, für eine vollständige Erholung fehle aber noch einiges - etwa amerikanische und asiatische Gäste. Ohne sie sei ein Aufholen kaum möglich.

Trend geht zum Urlaub in Österreich

Seit der Öffnung verzeichneten die Hotels der Gruppe in Summe rund 26.000 Nächtigungen, das sei ein Minus von 76 Prozent gegenüber 2019, sagte Winkler am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Mehr als die Hälfte der Gäste kamen aus Österreich, über ein Viertel aus Deutschland, der Rest hauptsächlich aus den angrenzenden Ländern sowie Polen und Rumänien. Von 22 Hotels hat das Unternehmen derzeit erst 15 offen. Bei den anderen wolle man noch etwas zuwarten, so Winkler.

Trotz Krise hat das Verkehrsbüro in den Coronajahren 2020 und 2021 in Summe 30 Mio. Euro investiert. Es seien Investitionen in die Zukunft, sagte Winkler. Der Tourismus-Chef erwartet, dass die Stadthotellerie bis 2024 zurückkommt. Derzeit renoviert der Konzern am Wienerberg ein 4-Sterne-Hotel, das ab August mit rund 200 Zimmern eröffnet. Im September 2020 machte das Unternehmen ein Hotel im 13. Bezirk auf. Zwei weitere Häuser in Wien und Ljubljana wurden umgebaut und renoviert.