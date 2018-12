Verkehrs-Rowdy lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Wien-Liesing

Eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich gestern ein 49-Jähriger in Wien-Liesing. Dabei überfuhr er beinahe einen Polizisten, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Die Wiener Polizei wurden am 28. Dezember 2018 um 10.30 Uhr wegen eines randalierenden Mannes zu einer Tankstelle in der Ketzergasse in Wien-Liesing gerufen. Als die Beamten den 49-Jährigen in seinem Fahrzeug anhalten wollten, beschleunigte er und flüchtete in Richtung Autobahn A2. Ein Polizist musste zur Seite springen um nicht vom Auto des Mannes erfasst zu werden.