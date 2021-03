Verhüllungsverbot: Gericht erlaubt Kuhmaske

Der VfGH sprach am Dienstag einige Urteile aus, darunter unter anderem auch, dass eine Kuhmaske nicht gegen das Verhüllungsverbot verstoße. Ein Tierwohlaktivist hatte sein Recht auf freie Meinungsäußerung ausgeübt.

Das Tragen einer Kuhmaske verstößt nicht gegen das Verhüllungsverbot, wenn sie quasi als Stilmittel eingesetzt wird, um das Recht auf freie Meinungsäußerung auszuüben. Das hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in einer von 450 Entscheidungen festgehalten, die in der vergangene Woche beendeten Session getroffen wurden.

Beim VfGH hatte sich ein Tierschutzaktivist beschwert, weil er eine Geldstrafe zahlen sollte, nachdem er bei einer Veranstaltung im Juni 2018 bei Baden in einem Kuhkostüm samt Maske gegen die Bedingungen in der Milchproduktion protestieren wollte. Der Gerichtshof hat nun der Beschwerde gegen den Strafentscheid stattgegeben. In Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung müsse nämlich auch das Einsetzen von Stilmitteln - wie hier einer Tiermaske - erlaubt sein.