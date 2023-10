Verhandlungen um Metaller-KV starten in die 1. Runde

Eine Woche nachdem die Forderungen übergeben wurden, treffen sich nun die Gewerkschaften und Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie zur ersten Verhandlungsrunde des Kollektivvertrags 2024.

Am Tisch liegt der Wunsch nach 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt plus Verbesserungen beim Urlaubsrecht sowie der Bezahlung von Lehrlingen. Ökonomen von WIFO und IHS sprachen daraufhin von einer moderaten Forderung angesichts einer drohenden Rezession in der Industrie.