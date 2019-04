Verhandlung zur Mindestsicherung: SPÖ von Gespräch mit Hartinger-Klein schwer enttäuscht

Wöginger habe es auch ganz klar gemacht, dass er bereits die gesamte ÖVP in den Ländern “auf Linie” gebracht habe, so der Stadtrat. “Es ist eigentlich unglaublich, dass eines der wichtigsten Gesetze in diesem Land, das Zehntausende Männer, Frauen und Kinder betrifft, auf dieses Art und Weise tatsächlich in die Welt gesetzt werden soll.”

SPÖ nach Gesprächsrunde zur Mindestsicherung enttäuscht

Die Frage, ob er das Gesetz in Wien umsetzen werde, wollte Hacker nicht beantworten: “Noch beschäftige ich mich mit der Frage nicht”, verwies er auf die bevorstehende Sitzung des Sozialausschuss im Nationalrat am 15. April. “Es werden sich viele Experten äußern und ich hoffe noch immer auf Vernunft des Kollektivs”, so Hacker, der darauf baut, dass es zu keiner Mehrheit für das Gesetz im Plenum kommen wird. “Ich sage das ganz klar, das wird dann dort an jedem einzelnen Abgeordneten liegen, ob sie es vereinbaren können mit ihrer Aufgabe”, Kinder “in die Armut zu schicken”, Pensionisten zu ignorieren und “die Not von Menschen zu ignorieren, die eine Wohnung brauchen”.

Die Ministerin habe die heute vorgelegten “dringenden Nachbesserungen” “mit einem Federstrich vom Tisch gefetzt”, so Hacker. Er wiederholte seine Bedenken hinsichtlich der Verfassungskonformität des Gesetzes, außerdem sei es auch in einigen Punkten EU-rechtswidrig. “Gerade wenn es ein Grundgesetz ist, sind wir der Meinung, dass ein solches Gesetz eine tiefergehende fachliche Auseinandersetzung braucht” und kein “drüberfetzen, es ja geradezu lächerlich zu machen in manchen Passagen”, sagte Hacker. “Die Ministerin hat offensichtlich vor, gemeinsam mit ÖVP-Klub das Gesetz durchzupeitschen.”

Hacker bezeichnet Hartinger-Klein als kaltherzig

“Die Kaltherzigkeit, die mir heute entgegengeschlagen ist, hat mich überrascht”, so Hacker. Sollte das Gesetz wirklich so kommen, so sei fix, dass es beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) landen werde.

Gerstorfer beklagte unter anderem, dass es mit dem neuen Sozialhilfe-Grundgesetz nicht – wie beabsichtigt – zu einer Vereinheitlichung der Sozialhilfe in ganz Österreich kommen werde. “Das wird in keinster Weise erfüllbar sein, weil es sehr viele unterschiedliche Bestimmungen gibt, die unterschiedliche Auslegungen möglich machen.” Auch kritisierte sie mangelnde Unterstützungsmaßnahmen für die Arbeitsmarktintegration. “Die Zielsetzung dieses Gesetzes sollte die Armutsverhinderung sein”, das stecke in diesem Gesetz aber “überhaupt nicht drinnen”.

Völlig am Ziel vorbei ist das Gesetz auch für Prettner: “Herausgekommen ist ein Armutsverschärfungsgesetz. Es spielt Arme gegen noch Ärmere aus und treibt so einen Keil in unserer Gesellschaft”, sagte sie. Das Gesetz werde die Sicherheit in Österreich gefährden, denn subsidiär Schutzberechtigte würden “mit einem Schlag 500 Euro verlieren. Das sind traumatisierte Menschen und solche können sehr schnell zur Gefahr für die Bevölkerung werden”, warnte sie.

Gespräch für Hartinger “nur teilweise konstruktiv”