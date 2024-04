Vergiftete Familie: Spinatpalatschinken oder Cannabis als Ursache

Ein Familienessen in Obertrum nahm eine dramatische Wendung, als alle fünf Personen mit Vergiftungserscheinungen ins Spital mussten. Lag die Ursache bei den Spinatpalatschinken oder doch im Cannabis-Konsum?

Familie mit Vergiftungserscheinungen: Cannabis im Spiel

Bärlauch-Verwechslung möglich: Essensproben noch in Auswertung

Ein Nachbar alarmierte schließlich die Einsatzkräfte, welche die Familie in einem gesundheitlich schlechten Zustand in ihrem Haus antrafen. Vier Personen wurden mit einem Hubschrauber und mehreren Rettungswägen ins Uniklinikum nach Salzburg gebracht, eine Person in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder eingeliefert. Lebensgefahr habe nicht bestanden, hieß es am Tag nach dem Vorfall.