Familie vergiftet sich beim Abendessen: Sechs Personen im Spital

Eine sechsköpfige Familie aus Salzburg ist am späten Montagabend mit Verdacht auf eine Vergiftung in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert worden.

Unter den Betroffenen befand sich auch ein dreijähriges Kind. Alle Beteiligten klagten über Schwindel und Übelkeit, hieß es in einer Aussendung. Der Auslöser war vorerst unklar. Die Familie aus Obertrum am See (Flachgau) soll zuvor aber gemeinsam Abend gegessen haben.