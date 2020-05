Vergewaltigungsversuch in Poysdorf: Beschuldigter in Justizanstalt

Nach der versuchten Vergewaltigung einer 55-Jährigen in Niederösterreich, wurde ein 22 Jahre in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Es wurde U-Haft beantragt.

Der im Zusammenhang mit der versuchten Vergewaltigung einer 55-Jährigen in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) neuerlich festgenommene 22 Jahre alte afghanische Staatsbürger befindet sich in der Justizanstalt Korneuburg. Der Beschuldigte sei am späten Mittwochnachmittag eingeliefert worden, teilte Friedrich Köhl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf APA-Anfrage mit.

Verhängung der U-Haft wurde beantragt

Der 22-Jährige war bereits unmittelbar nach der ihm zur Last gelegten Tat am Dienstag vergangener Woche festgenommen und nach Korneuburg überstellt worden. Weil der zuständige Richter laut Staatsanwaltschaft "keinen dringenden Tatverdacht" ortete, kam der Beschuldigte wieder auf freien Fuß.

Nach einem in dieser Woche bekannt gewordenen positiven DNA-Untersuchungsergebnis und einer daraus resultierenden Festnahmeanordnung durch die Staatsanwaltschaft wurden vom Landeskriminalamt (LKA) Niederösterreich umfangreiche Überprüfungen und Fahndungsmaßnahmen in diversen Asylunterkünften und an Kontaktadressen des Beschuldigten durchgeführt. Letztlich wurde der Afghane am Dienstag gegen 22.00 Uhr in Traiskirchen von Beamten der örtlichen Polizeiinspektion festgenommen. Der entscheidende Hinweis auf den 22-Jährigen war vom Verein "Garten der Begegnung" in der Stadtgemeinde im Bezirk Baden gekommen.