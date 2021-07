Vergesst Rendi-Wagner

Gastkommentar von Johannes Huber. Ohne einen besseren Ludwig an der Spitze ist die Sozialdemokratie verloren, darf Sebastian Kurz auf eine lange Kanzlerschaft hoffen.

Die Wirklichkeit ist komplizierter: Als Gesundheitsministerin galt Rendi-Wagner einst als Hoffnungsträgerin. Diejenigen, die sie als Nachfolgerin von Christian Kern schließlich zur SPÖ-Vorsitzenden machten, gingen jedoch ein Risiko ein: Sie hatte keine „Hausmacht“ in der Partei, wie man so sagt. Sie verfügte über null Erfahrung auf parlamentarischer Ebene bzw. in der politischen Auseinandersetzung mit Vollprofis wie Sebastian Kurz. Und so weiter und so fort. Umso bemerkenswerter ist, dass man sie allein und immer wieder scheitern ließ.