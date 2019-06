"Vergessener" Bub in NÖ: Antrag auf Übertragung der Obsorge gestellt

Ein knapp zweieinhalbjähriger Bub wurde von seinen Eltern in St.Pölten vergessen. Nun wurde ein Antrag auf Übertragung der Obsorge gestellt.

Im Fall um den in der Nacht auf Sonntag in St. Pölten von seinen Eltern "vergessenen" Buben hat die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld am Freitag einen Antrag auf Übertragung der Obsorge gestellt. Der Ball liegt nun beim Bezirksgericht Lilienfeld. Strafrechtliche Konsequenzen wird es für Vater und Mutter indes nicht geben, die Staatsanwaltschaft St. Pölten sah keinen Anfangsverdacht.

Bub in NÖ bei Krisenpflegeeltern untergebracht

Eltern stellten Kind im Kinderwagen am Domplatz in St. Pölten ab

An die Staatsanwaltschaft sei "eine Mitteilung zur Klärung, ob ein strafrechtlich relevanter Vorfall passiert ist" ergangen, sagte Wurzer auf APA-Anfrage. Dies sei nicht der Fall, da für das Kind "keine konkrete Gefahr" bestanden habe und "auch sonst keine Verwahrlosung" vorliege. Geprüft sei insbesondere das Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen - also Paragraf 92 Strafgesetzbuch - worden. "Ein Kind einmalig ohne Aufsicht zu lassen erfüllt diesen Tatbestand aber nicht", betonte Wurzer.

Am Sonntag gegen 3.15 Uhr war auf dem Domplatz in St. Pölten ein herrenloser Kinderwagen mit dem Buben aufgefunden worden. Von Mutter und Vater fehlte jede Spur. Sie sollen in der Stadt unterwegs gewesen sein. Die Eltern sollen sich erst Stunden später bei der Polizeiinspektion Bahnhof gemeldet und angegeben haben, dass sie ihr "Kind verloren" hätten. Der Bub wurde vorerst in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Er war unversehrt.