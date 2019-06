Eltern "vergessen" Kleinkind: Erst Stunden später gemeldet

Ein knapp zweieinhalbjähriger Bub wurde von seinen Eltern in St. Pölten "vergessen". Ein Passant entdeckte das Kleinkind und verständigte die Polizei.

In St. Pölten haben Eltern am Sonntag ihren Sohn "vergessen". Ein Passant hatte den knapp zweieinhalbjährigen Buben nächtens in einem Kinderwagen auf dem Domplatz entdeckt, bestätigte die Polizei am Dienstag einen Bericht der Tageszeitung "Heute". Das unversehrte Kleinkind befindet sich nun in der Obhut der Jugendwohlfahrt.