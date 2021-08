Verfolgungsjagd nach Diebstahl-Versuch in Stadion-Center

Ein junger Mann und ein Ladendetektiv sollen in Wien-Leopoldstadt in eine Verfolgungsjagd involviert gewesen sein.

Mann in Wien-Leopoldstadt festgenommen

Der Ladendetektiv fiel wegen dem Slowaken zu Boden - heftete sich aber dennoch die Fersen des jungen Mannes. Und: Er schaffte es, Aufmerksamkeit zu erzeugen. "Ein Passant soll sich daraufhin dem Flüchtenden in den Weg gestellt haben", heißt es in der Aussendung. Man schaffte es, den Slowaken so lange anzuhalten, bis die Polizei vor Ort war. Er wurde festgenommen, vernommen und kam in eine Justizanstalt.