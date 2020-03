Verfolgungsjagd mit Wiener Polizei endete in Hausmauer-Crash

Bei dem Versuch einer Polizeikontrolle zu entgehen, wurde ein 21-jähriger Pkw-Lenker am Montag von einer Hausmauer in Wien-Meidling gestoppt. Er wurde wegen diverser Gesetzesübertretungen mehrfach angezeigt.

Ein 21-jähriger Autolenker hat sich in der Nacht auf Montag in Wien-Liesing einer Polizeikontrolle entzogen und war davongerast. Nach kurzer Flucht krachte er gegen eine Hausmauer, ehe er davonrannte. Sein Beifahrer war nicht so schnell, er wurde von der Polizei gefasst. Später kehrte auch der Lenker zum Wagen zurück und wurde mehrfach angezeigt, berichtete die Polizei am Dienstag.