Verfahren gegen Kurz: Karas mahnt "politische Verantwortung" ein

Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), hat sich in der aktuellen Causa rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Wort gemeldet und eine "politische Verantwortung" eingemahnt.

In der Diskussion um Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), eine "politische Verantwortung" eingemahnt, die über der rein rechtlichen Dimension stehe. Auf die Frage, ob Kurz im Falle einer Anklage zurücktreten sollte, ging Karas nicht ein. Er kündigte am Mittwoch stattdessen Vorschläge für einen Ethik-Kodex oder einen Ethik-Rat an.

Keine konkreten Handlungsempfehlungen für Kurz

Karas wollte in einem Online-Gespräch am Rande der EU-Parlamentssitzung in Brüssel keine konkreten Handlungsempfehlungen für den Bundeskanzler abgeben. Die Debatte mache ihm aber generell Sorgen, sagte er. Die Polarisierung, Radikalisierung der Sprache und Schuldzuweisungen "schwächen die Institution Parlament und das Vertrauen in die staatlichen Institutionen", so der Vizepräsident des EU-Parlaments.