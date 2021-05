Anzeige: Das wird Kanzler Kurz vorgeworfen

Die WKStA sieht eine Falschaussage im U-Ausschuss von Sebastian Kurz im Zusammenhang mit der Staatsholding ÖBAG. Die Chatprotokolle zwischen Kurz und ÖBAG-Chef Schmid scheinen ihn zu belasten.

Das Verfahren der WKStA gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stützt sich auf die Auswertung jener Chatprotokolle, die auch schon andere ÖVP-Politiker in Bedrängnis gebracht haben - allen voran Finanzminister Gernot Blümel. Die von den Behörden ausgewerteten Chats widersprechen aus Sicht der Ermittler gleich in mehreren Punkten Kurz' Aussage im Untersuchungsausschuss am 24. Juni. Das zeigt die der APA vorliegende Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens.