Vereinzelte Engpässe bei Wohnzimmertests in Apotheken

Noch bis Ende Oktober gibt es kostenlose Corona-Selbsttests in den Apotheken. Derzeit gibt es allerdings einen Engpass bei den Antigen-Selbsttests.

Vereinzelte Engpässe bei der Abgabe der Corona-Selbsttests

"Dieser Umstand und eine erhöhte Nachfrage in den heimischen Apotheken zu Monatsende sowie Monatsbeginn führen zu vereinzelten Engpässen in den Apotheken", hieß es weiter. Man stünde jedoch in engem Austausch mit den zuständigen Ministerien, um so viele Tests wie möglich und so schnell wie möglich in die Apotheken zu bekommen. So sei bereits Nachschub unterwegs, zwischenzeitlich werden die Apotheken zusätzlich aus Beständen des Bundesministeriums für Landesverteidigung (BMLV) beliefert, um den kurzfristigen Engpass zu überbrücken.