Vereine fixierten Testspiele vor Bundesliga-Neustart

Ab 2. Juni startet die Bundesliga nach der coronabedingten Pause wieder, davor darf nur ein Testspiel absolviert werden.

Austria testet gegen TSV Hartberg, Rapid Wien trifft auf SV Horn

So wird Titelverteidiger Salzburg bereits am kommenden Freitag gegen WSG Tirol testen, Leader LASK trifft am 27. Mai in Pasching auf St. Pölten.