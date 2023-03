Verdächtiger nach Vergewaltigung von 13-Jähriger aus Haft entlassen

Nach der Vergewaltigung einer 13-Jährigen in Wiener Neustadt wurde der verdächtige 21-Jährige nun enthaftet.

Im Fall der Vergewaltigung einer 13-Jährigen auf der Toilette eines Lokals in Wiener Neustadt ist der Beschuldigte enthaftet worden. Der dringende Tatverdacht gegen den 21-Jährigen liege nicht mehr vor, bestätigte Erich Habitzl, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Montag auf Anfrage einen Onlinebericht der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten").

Vergewaltigung von 13-Jähriger in NÖ: Beschuldigter enthaftet

Schülerin in Lokal in Wiener Neustadt vergewaltigt

Der Übergriff auf den Teenager war in der Nacht auf den 12. März in der Zeit von 0.30 bis 4.00 Uhr in Wiener Neustadt verübt worden. Der 21-jährige rumänische Staatsbürger wurde am Abend des 15. März in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) festgenommen.