Verdächtiger Gegenstand sorgte für Polizeisperre in Wien-Liesing

Wegen eines unbekannten Gegenstands in einer Bushaltestelle am Atzgersdorfer Platz musste am Montag die Wiener Polizei ausrücken.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing wurden am 3. August gegen 11.30 Uhr alarmiert, da sich am Atzgersdorfer Platz ein verdächtiger Gegenstand in einer Bushaltestelle befand.

Bushaltestelle in Wien-Liesing für Dauer des Einsatzes gesperrt

Es handelte sich um einen schwarzen, 30x10 Zentimeter großen Gegenstand mit einer digitalen Ziffernanzeige. Da die Polizisten nicht ausschließen konnten, dass es sich hierbei möglichweise um einen Sprengsatz handeln könnte, wurde ein sprengstoffkundiger Beamter verständigt.