Verdächtige Personen im Stiegenhaus: Wiener Hausbewohner alarmierten Polizei noch vor Einbruch

In Wien-Favoriten alarmierten am Freitag Hausbewohner die Polizei. Zwei verdächtige Personen hielten sich im Stiegenhaus auf, lautete die Info, die die Polizei erhielt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, durchsuchten sie das Stiegenhaus und stießen auf eine Wohnung mit aufgeschraubtem Türschloss, in der sich die beiden Personen mittlerweile aufhielten.

Gegen 9 Uhr kam es in der Senefeldergasse zu dem Einsatz. Die Polizisten trafen auf einen 49-jährigen iranischen Staatsangehörigen und einen 45-jährigen Mann, dessen Staatsbürgerschaft bislang ungeklärt ist, die offensichtliches Einbruchswerkzeug wie Schraubenzieher, Zangen und Dietriche mit sich führten.

Aufgrund der Umstände und weil die beiden Männer ihre Anwesenheit in der Wohnung nicht erklären konnten, bestand der Verdacht des Einbruchsdiebstahls und sie wurden festgenommen. Es wurden weiters auch noch Falschgeld, ein Pfefferspray sowie Utensilien zum Konsum von Suchtmittel bei den Personen sichergestellt.